شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فنى فى عرض المؤشر بشاشة بث الأسعار ببورصة قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت بورصة قطر، عن حدوث خلل فني في عرض المؤشر بشاشة بث الأسعار، وتعمل البورصة على إصلاح هذا الخلل الطارئ، وأما بالنسبة لأسعار أسهم الشركات فهي صحيحة.
وكانت البورصة القطرية، قد أعلنت عن دخول 7 شركات قطرية مؤشر "فوتسي راسيل" خلال المراجعة النصف سنوية لمؤشراتها، وذلك لشهر مارس 2019، وهي: مسيعيد، قطر للوقود، قطر للتأمين، مجموعة المستثمرين القطريين، الخليج التكافلي، بنك قطر الأول وشركة ودام الغذائية.
في المقابل، خرجت شركتان مُدرجتان ببورصة قطر من مؤشر "فوتسي"، وهما: الخليج للمخازن وشركة السلام العالمية.
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