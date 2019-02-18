شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة- تحليل - 18-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

قدم سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة بعض التداولات المختلطة محاولا بذلك الثبات فوق محور المتوسط المتحرك 55, لكن وجود مقاومة عند 143.10 يدعم احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي لنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد لنتوقع تهديده لمستوى 141.45 بهدف الوصول نحو المحطة السلبية المستقرة عند 140.45.

تمكن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة قفز السعر فوق المقاومة الحالية, ليجبره ذلك على تشكيل تداولات صاعدة قوية وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية التي تبدأ من 143.60 و 144.80 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 143.10 و 141.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط