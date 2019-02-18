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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال سلبي- تحليل - 18-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج مؤخرا لتشكيل ارتداد إيجابي لحظي متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليقترب بذلك من مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 125.60, نكرر التنويه إلى أهمية ثبات هذه المقاومة لتأكيد الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا والتي تستهدف بدورها مستوى الثبات دون مستوى 124.20 ليتم بذلك الضغط على الدعم المتمركز حول 123.50.
أما في حال اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, فإن ذلك سيؤكد تخلصه من سيطرة الميل الهابط لنتوقع بدء تشكيله لاندفاع صاعد قوي وليستهدف بذلك العديد من المستويات الإيجابية التي تبدأ من 126.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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