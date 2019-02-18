شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم أسترازينيكا يشكل اندفاع إيجابي قوي- تحليل - 18-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة العديد من الإغلاقات إيجابية فوق دعم القناة الصاعد المتمركز عند 4960.00 ليستغل بذلك إيجابية المتوسط المتحرك 55 بتشكيل اندفاع صاعد قوي وتحقيق مستوى 6230.00.
ما سبق, يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة ولنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 6085.00 لدعم إضافي ليزيد ذلك من فرص تسجيل أهداف جديدة بوصوله نحو 6380.00 و 6510.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6100.00 و 6280.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا, سهم أسترازينيكا يشكل اندفاع إيجابي قوي- تحليل - 18-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.