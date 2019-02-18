شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفاً والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار النفط في آسيا اليوم ارتفاعًا طفيفًا متأثرة بالتفاؤل الذي ساد خلال الأسبوع المنصرم. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 29 سنتا ليبلغ سعره 55,88 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أبريل فقد ارتفع سنتا واحد إلى 66,26 دولارا.



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