شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط تغيب السوق الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 110.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.47 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.58، بينما حقق الأدنى له عند 110.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر معدلات الآلات والتي أظهرت تراجع 0.1% مقابل الثابت عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساعاً إلى 0.9% مقابل 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند 3.40%.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.