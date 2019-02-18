شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ووسط تغيب السوق الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.1313 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1294 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1325، بينما حقق الأدنى له عند 1.1283.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير عن كون التباطؤ الاقتصادي يبدو أ،ه أكبر وأعمق من التوقعات وأن على المركزي الأوروبي التأكد من عمليات إعادة التمويل طويل الآجل تخدم الغرض المخصصة لها، مع تطرقه لكون وتيرة نمو الضغوط التضخمية ستكون أقل من التوقعات.

وفي نفس السياق، فقد نوه كوير لكون العمل مع بنك إنجلترا قائم بشكل مكثف للتخطيط لسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مع أفادته بأن وضع إيطاليا الحالي لا يعد تهديد على منطقة اليورو، بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لكون رئيس الوزراء الأسباني بيدرو شانيز سيقوم بإجراء انتخابات مبكرة في أسبانيا في 28 من نيسان/أبريل القادم لاختيار حكومة جديدة في أعقاب رفض البرلمان الأسباني لمقترح حكومته لموازنة 2019.