شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع على استحياء - تحليل صباحي - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك بعد استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 6.86 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 5391.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5391.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .