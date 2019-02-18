- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع على استحياء - تحليل صباحي - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك بعد استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 6.86 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 5391.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5391.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يعاود الارتفاع على استحياء - تحليل صباحي - 18-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.