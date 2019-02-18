شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -34.27 نقطة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8502.92 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 .