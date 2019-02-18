شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يحاول التعافي – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل محاولات إيجابية الآن، ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، لكنه يحتاج لاختراق مستوى 0.33 لتأكيد مواصلة الارتفاع والتوجه نحو 0.41 مبدئياً.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالمقاومة 0.33 والدعم 0.29، مع الإشارة إلى أن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط والتوجه نحو 0.24 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي