شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يخترق المقاومة – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر البتكوين بإيجابية في الجلسات الأخيرة ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 3920.00 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 3615.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 3920.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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