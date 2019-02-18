شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاً واضحاً لمستوى 0.7135 واستقر فوقه، ليكمل تشكيل نموذج صاعد نتوقع أن يدفع السعر لاختبار مستوى 0.7220 مبدئياً، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، مع الإشارة إلى أن الهدف الممتد يصل إلى 0.7300.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7135 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد