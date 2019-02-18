النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 18-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط الارتفاع التدريجي ويحافظ على ثباته فوق مستوى 56.00، وينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الطريق مفتوح لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 57.46، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 65.00 على المدى القريب، بينما يمثل الثبات فوق 54.50 شرط أساسي لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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