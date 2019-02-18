شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 15.75 واستقر فوقه، ليتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% الذي يتواجد عند 16.00 من جديد.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكساب الفضة لتصل إلى 16.50 كمحطة تالية، بينما كسر 15.62 سيوقف الموجة الصاعدة ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد