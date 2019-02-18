شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الذهب اختراق مستوى 1316.65 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي فوقه، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا التالية تتواجد عند 1347.50 ثم 1365.05.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1305.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1347.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد