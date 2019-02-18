شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تبني مصفاة نفطية في باكستان بـ 10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت السعودية وباكستان اتفاقية تنفيذ مصفاة "أرامكو"في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وستكون المصفاة السعودية التي أبرمت اتفاقيتها أمس خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى إسلام آباد، عبارة عن محطة رئيسية داخل ميناء جوادر وضمن مشروع الحزام والطريق الضخم، وهو الميناء الأقرب إلى مدينة سينجيانج الصينية الصناعية.

ويكتسب ميناء جوادر الواقع جنوب غرب باكستان أهمية لحركة التجارة النفطية، مع إطلالته على بحر العرب بالقرب من مضيق هرمز والذي يشهد مرور ثلث نفط العالم من هذا المضيق، بحسب العربية نت.