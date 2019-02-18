شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر: الشراكة مع "توتال"ستضخ استثمارات بمليار دولار بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن اتفاقية الاستثمار الموقعة مع "توتال" هي شراكة بالمناصفة (حصة كل شركة 50%) في الاستحواذ على شركة تسهيلات للتسويق "سهل".

وأضاف أمين الناصر بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان "أرامكو" و"توتال"على البدء بتطوير 270 محطة وقود في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الموقعة للشركتين هي مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، بحسب قناة العربية.

وأشار إلى أن أرامكو السعودية و"توتال"تخططان لضخ مبلغ المليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.

وكانت أرامكو السعودية و"توتال"وقعتا نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية للاستثمار في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.