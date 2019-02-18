- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر: الشراكة مع "توتال"ستضخ استثمارات بمليار دولار بالسعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن اتفاقية الاستثمار الموقعة مع "توتال" هي شراكة بالمناصفة (حصة كل شركة 50%) في الاستحواذ على شركة تسهيلات للتسويق "سهل".
وأضاف أمين الناصر بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان "أرامكو" و"توتال"على البدء بتطوير 270 محطة وقود في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الموقعة للشركتين هي مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، بحسب قناة العربية.
وأشار إلى أن أرامكو السعودية و"توتال"تخططان لضخ مبلغ المليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة.
وكانت أرامكو السعودية و"توتال"وقعتا نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية للاستثمار في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الناصر: الشراكة مع "توتال"ستضخ استثمارات بمليار دولار بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.