شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات يرفعان استثماراتهما بالسندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لرفع حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في ديسمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية ارتفعت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 171.6 مليار دولار، وبنسبة 1% عن مستوياتها في نوفمبر السابق له والبالغة 169.9 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية ارتفعت إلى نحو 56.8 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقابل نحو 56.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 41.3 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.123 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.042 تريليون دولار.