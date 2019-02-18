شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دو"و"اتصالات"السنوية تتجاوز 10.3 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات الإمارات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، في نهاية العام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2017.

وحسب بيانات جمعها موقع "أخبار اليوم" أظهرت النتائج المالية للشركتين وصول ارباحهما في نهاية عام 2018 إلى 10.35 مليار درهم مقابل 10.12 مليار درهم في عام 2017.

وبحسب النتائج ارتفعت إيرادات الشركتين إلى 65.8 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو 1.8% مقارنة مع 64.6 مليار في عام 2017.

حيث ارتفعت أرباح شركة "اتصالات"إلى 8.6 مليار درهم خلال عام 2018 بنمو نسبته 2.2% مقارنة مع 8.41 مليار درهم في عام 2017، فيما ارتفع إجمالي إيراداتها العام الماضي إلى 52.4 مليار درهم بزيادة 1.5%.

وبلغ صافي ربح شركة "دو"في نهاية العام الماضي نحو 1.75 مليار درهم بنمو 2.2%، وبلغ إجمالي إيرادتها بنهاية 2018 نحو 13.41 مليار درهم بزيادة 3.1%.