شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية" الإماراتية تتوقع نموا سنويا يتجاوز 3% بدعم من التوسعات الخارجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي المالي أن تسجل المجموعة نمواً بنسبة تتجاوز 3% خلال العام الجاري، وأن تتجاوز نسبة النمو المتوقع في سوق الأغذية المحلية عموماً، بدعم من توسعة أعمالها.

وأضاف طارق الواحدي في تصريحات على هامش فعاليات "جلفود 2019"، أن المجموعة ستواصل العمل خلال العام الجاري على توسيع أعمالها ومبيعاتها بمنتجات أبرزها المياه والطحين والأعلاف بشكل خاص، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبين أن ذلك عبر ثلاثة محاور، هي: تعزيز الحصة السوقية، والانتشار في أسواق جديدة، إضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوقين الإماراتية والخارجية.

وأكد أن "أغذية"ماضية في تعزيز أعمالها في السوقين المصرية والسعودية بشكل خاص.

وكشفت النتائج المالية للمجموعة في وقت سابق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 210.453 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 206.090 مليون درهم في عام 2017.