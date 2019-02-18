شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الباكستاني: السعودية ستضخ ملايين الدولارت بقطاعاتنا الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف غلام سرور، وزير البترول في باكستان، عن قيام السعودية بإنشاء مصفاة للنفط ببلاده فضلا عن سعيها ضخ استثمارات بملايين الدولارات في قطاعات أخرى.

وتأتي تلك التصريحات تزامنا مع قيام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى باكستان.

وأكد غلام سرور أن زيارة ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أن زيارة ولي العهد ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.