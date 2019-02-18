شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) الارتفاع في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 31.22 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 0.30 نقطة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 31.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 33.68 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.22 ومستوى المقاومة 33.68 .