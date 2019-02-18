شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.75% بما يعادل 1.70 نقطة ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع ملامسته لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 39.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 35.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 39.60 .