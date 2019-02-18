المستثمرون يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 18-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 12.10 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 11.60 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.36 .
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