شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 12.10 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 11.60 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.36 .