شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مواصلة الارتفاع ، والحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 253.90 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 241.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 241.00 ومستوى المقاومة 253.90 .