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شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الارتفاع بصورة طفيفة – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.02 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.90 ومستوى المقاومة 17.42 .
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