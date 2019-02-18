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التصنيع يعاود الارتفاع بصورة طفيفة – تحليل صباحي – 18-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.02 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.90 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.90 ومستوى المقاومة 17.42 .

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