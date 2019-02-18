شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم تبوك الزراعية (6040) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.07% بما يعادل 0.22 ريال ، ليستقر السهم من جديد أعلى مستوى 10.78 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 13.56 إلى 9.06) .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.31 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50 .