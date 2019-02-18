شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكابلات (2110) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 6.38% بما يعادل 2.85 ريال .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 44.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 51.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.20 ومستوى المقاومة 51.00 .