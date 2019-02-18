شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جبل عمر (4250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.10 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 33.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.95 ومستوى المقاومة 36.00 .

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