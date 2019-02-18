شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الصادرات (4140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة 85.76 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 28.62 إلى 178.20) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.57% بما يعادل 1.30 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك وطيلة استقراره أدنى مستوى 85.76 نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 60.63 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.20 ومستوى المقاومة 95.20 .