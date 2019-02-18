شكرا لقرائتكم خبر عن الأنابيب سعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأنابيب السعودية (1320) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.14 نقطة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.91 ، طيلة ثبات الدعم 23.82 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.82 ومستوى المقاومة 26.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنابيب سعودية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 18-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.