شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاع كبير خلال امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5069 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته 5050 نقطة، ويقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، والذي في حالة تجاوزه -باغلاق المؤشر اعلى مستوى 5080 نقطة- فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5150 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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