شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى تداولات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 2549 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة إيجابية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 2600 نقطة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 2520 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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