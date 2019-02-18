شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 18-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف ليغلق امس الاحد عند مستوى 10010 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مستقرا اسفل مستوى المقاومة 10050 نقطة، في ظل تراجع قيم التداول، مما يعكس عزوف كثير من المتداولين عن التداول، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره مرة أخرى للوصول لمستويات قد تصل الى 9800 نقطة كمستوى اول ثم 9450 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10100 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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