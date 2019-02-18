شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل حيال المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين وسط حالة التفاؤل التي تنتاب المستثمرين في أسواق المال العالمية حيال تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين الأسبوع الماضي والتي ستستكمل هذا الأسبوع في واشنطون بعد أن أشاد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج بتقدم المحادثات في نهاية الأسبوع الماضي.

هذا ونوه الرئيس الأمريكي ترامب يوم الجمعة الماضية لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وأنه سوف يكون سعيداً بإلغاء التعريفات الجمركية في حالة التوصل إلى الاتفاق بين أكبر اقتصاديين في العالم يجنبهم تصعيد الحمائية التجارية واندلاع حرب تجارية، موضحاً أن إدارته إقرب للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين أقرب من أي وقت مصي ، ومضيفاً أن هناك احتمالية لمد مهلة الهدنة التجارية بين بلاده والصين.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا يوم الجمعة بأن المحادثات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستستكمل في واشنطون خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه يأمل في أن يتوصل المفاوضين من قبل الطرفين لاتفاق تجاري ينهي تصعيد الحمائية التجارية المرتقب نع انقضاء أجل الهدنة التجارية القائمة بين بلاده والولايات المتحدة بحلول مطلع الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

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وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.51% ليربح 23.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,601.06، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.78% ليربح هو الأخر 372.53 نقطة ويصل إلى المستوى 21,273.16.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخر بقرابة الاثنان بالمائة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.10% ليربح 69.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,408.67، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.73% ليربح هو الأخر 46.54 نقطة ويصل إلى المستوى 2,728.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 1.76% ليربح 491.90 نقطة ويصل إلى المستوى 28,392.74، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 16.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,212.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.16% ليربح 14.61 نقطة ويصل إلى المستوى 9,260.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 23.00 نقطة ويصل إلى المستوى 6,089.10.