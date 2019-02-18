فتحى سرور يتحدث عن جرائم غسل الأموال بمجلس الأعمال المصرى الكندى.. الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث الدكتور أحمد فتحى سرور الخبير القانونى، ورئيس مجلس الشعب الأسبق عن جرائم غسل الأموال وتأثيرها الضار على الاقتصاد العالمى، وذلك يوم الأربعاء المقبل. يستضيف الندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، برئاسة المهندس معتز رسلان. تتطرق الندوة لجهود الحكومات فى مكافحة الظاهرة ونجاح مصر فى تجنبها. كما يتحدث فى الندوة محمد الأتربى رئس بنك مصر ويديرها المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ القليوبية الأسبق.

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