شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة الإنجاز فى أعمال "التعداد الاقتصادى" تتجاوز 40% بعد انتهاء نصف المدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تصريح لـ"الخليج 365" إن نسبة الإنجاز فى أعمال التعداد حالياً تتجاوز 40% من المستهدف لهذه المرحلة، على مستوى الجمهورية.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الحالية من أعمال التعداد الاقتصادى تعد النصف الأول من المدة المخصصة له، والبالغة 6 أشهر، حيث بدأت الأعمال الميدانية للتعداد فى منتصف نوفمبر الماضى 2018، وتنتهى فى منتصف مايو المقبل 2019.

وأضاف عبد العزيز، أن هناك ما يسمى بـ "الجارى"، والذى يعنى الاستمارات التى لا تزال لدى بعض الشركات والمؤسسات ولم يتم تجميعها بعد من قبل المندوبين، لافتا إلى أنه بإضافة هذه النسبة من "الاستمارات الجارية" على نسبة ما تم إنجازه بالفعل والانتهاء منه، يتحقق المستهدف لهذه المرحلة.

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وكان عبد العزيز، أكد فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن هناك محافظات بالجمهورية وصلت نسب إنجاز الأعمال الميدانية بها للتعداد الاقتصادى إلى 100% من المستهدف فى المرحلة الحالية مثل بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك نحو 8 محافظات أخرى تراوحت نسب الإنجاز بها بين 80- 90%.

يذكر أن التعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/ 2019، هو التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية والتى بدأت الدولة تنفيذها بمفهومها الواسع والشامل منذ عام 1991/1992، حيث ينفذ التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات.

كما يعد التعداد الحالى أيضاً، أول تعداد إلكترونى يُستخدم فيه أجهزة التابلت فى إدخال البيانات بجانب الاستمارات الورقية، ومن المقرر وفقا لما حدده جهاز الإحصاء من قبل، إعلان نتائج هذا التعداد الاقتصادى خلال أكتوبر 2019.