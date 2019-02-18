الجهات الحكومية تستغني عن "الخدمة المدنية" بإعلان وظائفها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد أن أنهت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية أعمالها.

وقال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان إن اللائحة المحدثة تهدف لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد المتصلة بها؛ بما يتفق مع المستجدات في إدارة الموارد البشرية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وستمكن اللائحة الوزارة من الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنية أساسية سليمة في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة ترتقي بالأداء، من خلال نظام حديث مرن وشامل، ومعزز لكفاءة الأداء، ومحقق للامركزية إذ منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسد اللوائح معالجة المشكلات التطبيقية القائمة.

ونفى متحدث وزارة الخدمة سلطان الظاهر في حسابه على تويتر توجه الوزارة لإغلاق نظام جدارة المخصص للإعلان عن الوظائف الحكومية.

وجاء ذلك على خلفية تحديث الوزارة لآلية الإعلان عن الوظائف الحكومية ومنحها الجهات كامل صلاحيات التعيين والتعاقد والإعلان عن الوظائف من خلال موقع الخدمة المدنية الالكتروني واحتفاظ الوزارة بدور إشرافي رقابي.

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من أبرز مواد اللائحة التي تم تحديثها

المادة 3‪6

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين والتعاقد

‪‪‪‪المواد 60 / 61 / 62 / 210

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يجوز للجهة الحكومية نقل الموظف من جهة حكومية لجهة حكومية أخرى، كما يحوز لها نقله من وظيفة لوظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية، أو نقله لوظيفة تقع خارج مدينته، ويحق لها فصله عن العمل في حال الامتناع عن تنفيذ النقل خلال 15 يوما من إبلاغه بقرار النقل

المادة 3‪6

العطلة الصيفية للعاملين في مجال التعليم بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في اللائحة ويجوز للوزير تكليف من يعمل أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن 36 يوما

المادة 5‪4

يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف استثنائيا على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المعين عليها بشروط

المادة 1‪51

تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها سبعون يوما توزعها كيف تشاء تبدأ بـ 28 يوما قبل تاريخ الولادة المتوقع

المادة 1‪53

يستحق الموظف 3 أيام إجازة في حال ولادة مولود له خلال أسبوع الولادة

المادة 1‪50

يستحق الموظف إجازة خمسة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجته أو أي أحد من أقاربه للدرجة الثالثة