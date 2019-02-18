السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
احتلت السعودية المرتبة الـ 11 عالميا في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنهاية عام 2018 بقيمة إجمالية 171.6 مليار دولار. ورفعت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية في ديسمبر بمقدار 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وخفضت المملكة حيازتها في نوفمير وأكتوبر من العام الماضي بمقدار 1.4 مليار و4.8 مليارات دولار على التوالي، بعد زيادة متواصلة في حيازت السندات منذ بداية 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي.
ويتجاوز إجمالي ما يملكه الأجانب من السندات الأمريكية حاجز 6.26 تريليونات دولار. وتتصدر الصين قائمة كبار حاملي السندات، بقيمة تجاوزت 1.12 تريليون دولار، تلتها اليابان بقيمة مقاربة بلغت 1.04 تريليون دولار، ثم البرازيل بفارق كبير حيث بلغت حيازتها 303 مليارات دولار.
أكبر 15 دولة حيازة للسندات الأمريكية (مليار دولار)
- الصين 1123.5
- اليابان 1042.3
- البرازيل 303.1
- أيرلندا 280.0
- بريطانيا 272.9
- سويسرا 235.0
- لوكسمبورغ 231. 0
- جزر الكايمان 211.0
- هونج كونج 196.2
- بلجيكا 185.7
- السعودية 171.6
- تايوان 157.3
- الهند 141.3
- سنغافورة 121.1
- كوريا 114.9
- دول أخرى 1478.3
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة الـ11 بين كبار حاملي السندات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.