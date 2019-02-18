المملكة الـ11 بين كبار حاملي السندات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتلت السعودية المرتبة الـ 11 عالميا في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بنهاية عام 2018 بقيمة إجمالية 171.6 مليار دولار. ورفعت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية في ديسمبر بمقدار 1.7 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

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وخفضت المملكة حيازتها في نوفمير وأكتوبر من العام الماضي بمقدار 1.4 مليار و4.8 مليارات دولار على التوالي، بعد زيادة متواصلة في حيازت السندات منذ بداية 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

ويتجاوز إجمالي ما يملكه الأجانب من السندات الأمريكية حاجز 6.26 تريليونات دولار. وتتصدر الصين قائمة كبار حاملي السندات، بقيمة تجاوزت 1.12 تريليون دولار، تلتها اليابان بقيمة مقاربة بلغت 1.04 تريليون دولار، ثم البرازيل بفارق كبير حيث بلغت حيازتها 303 مليارات دولار.

أكبر 15 دولة حيازة للسندات الأمريكية (مليار دولار)