"أجير" يتيح تبادل العمالة للمنشآت الزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، البدء في تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي عبر برنامج «أجير» لخدمات العمالة المتبادلة، وذلك بهدف دعم القطاع وإتاحة تدوير العمالة بين المنشآت الزراعية التجارية خلال المواسم الزراعية المختلفة، موضحة أنه يمكن للمنشآت الزراعية بالاستفادة من الخدمة عبر البوابة الالكترونية للبرنامج من خلال الرابط: ajeer.com.sa.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن تطبيق البرنامج يأتي وفقا للاتفاقية التي عقدت بين وزارتي «البيئة» والعمل والتنمية الاجتماعية، لإتاحة تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي.

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وأشار العيادة إلى أن الخدمة ستفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات، مما يسهم في تقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الزراعي.

وتتيح الخدمة للمنشآت إمكانية إعارة خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل موقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تصدر المنشأة المقدمة إشعار العمل الموقت للعمالة، وتشترط الخدمة أن تندرج المنشآت التي تعير عمالتها «المقدمة للخدمة»، والمنشآت المستفيدة من إعارة العمالة تحت النشاط نفسه.

يذكر أن «أجير» هو برنامج يشمل عددا من الخدمات المقدمة، بهدف تنظيم عمل الوافدين الموقت عن طريق توثيق العلاقات التعاقدية التي تشتمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى.

فوائد الخدمة: