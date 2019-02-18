شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية يطلق مؤتمرا لدعم ريادة فى أفريقيا أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه من المقرر عقد مؤتمر ضخم لدعم ريادة الأعمال فى قارة أفريقيا، فى الفترة من 19-20 أكتوبر المقبل، وهى فرصة كبيرة للاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال 2019.

وقالت عبد اللطيف فى ختام الندوة السنوية للإعلام الاقتصادى الذى يعقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين خلال الفترة من 15-17 فبراير الجارى بمحافظة الأقصر، أن المؤتمر يسعى لتحقيق استفادة للشباب واستمرارية حيث مقرر انعقاد هذا المؤتمر سنويا.

وأشارت إلى وجود 5 شركاء مع المركز فى عقد المؤتمر، كما يتضمن المؤتمر إعلان نتيجة مسابقة لريادة الأعمال سيتم إطلاقها فى أبريل المقبل والتى تستهدف الشباب من أصحاب المواهب فى أفريقيا، وتسعى للوصول للشباب المصريين فى كافة المحافظات.

وسيكون هناك 3 فئات من الجوائز الاولى لافضل فكرة، والثانية لافضل شركة ناشئة، والثالثة لريادة الأعمال الاجتماعية اى التى لها مردود اجتماعى، وسيتم التقدم إلى المسابقة من خلال ملء استمارات عبر الإنترنت، وتصفية المتقدمين إلى 100 مشارك يحصلون على تدريب بالقاهرة لتحسين العروض المقدمة، ثم التصفية إلى 30 مشارك، ويحصل 9 فائزون على جوائز المسابقة خلال المؤتمر.

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ويتضمن المؤتمر عددا من الموضوعات منها نظم ريادة الأعمال فى الدول الأفريقية المختلفة، حيث لا يوجد معلومات متاحة عن هذا الموضوع، والتحول الرقمى الذى يسهل بيئة عمل ريادة الأعمال، كما يتضمن عقد ورش عمل تدريبية للشباب سواء المشاركين بالمسابقة أو من الراغبين فى ذلك بالسنوات المقبلة، عن كيفية بدء مشروع جديد، والتعامل مع مخاطر التمويل وغيرها من الموضوعات على مدار يومى المؤتمر، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مباشرة بين رواد الأعمال والشركات الكبرى لعرض مشروعاتهم.

ويشهد المؤتمر عقد معرض للفرص، تقوم من خلاله كبرى الشركات التى توفر فرصا للشباب فى أفريقيا بعرض هذه الفرص المتاحة ليتمكن الشباب من المشاركين فى التعرف عليها والاستفادة منها.