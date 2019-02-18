شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليار ريال تمويل عقاري ممنوح من البنوك في 2018 والان نبدء بالتفاصيل
» ارتفاع التمويلات
وأضاف: فعلى سبيل المثال، شهد أداء التمويلات العقارية السكنية الممنوحة من البنوك في ديسمبر من عام 2018 ارتفاعا في إجمالي التمويلات الممنوحة للأفراد لتمويل المساكن مقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام بلغت قيمته 3.37 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.4%، وبنسبة ارتفاع سنوية بلغت 90% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2017.
وبمقارنة عام 2018 مع العام الذي سبقه، فقد بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك حتى نهاية عام 2018 مبلغ 27 مليار ريال مقارنة بعام 2017 وبنسبة نمو بلغت 43%.
» الصندوق العقاري
من جهته، أكد مؤخرا المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية الصندوق والجهات التمويلية المشاركة لتقديم القروض العقارية لـ 100 ألف مستفيد، الذين صدرت لهم موافقات فورية خلال الشهر الماضي، مبينا أن المسارات تشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء الوحدات تحت الإنشاء ومسار البناء الذاتي لمَنْ يملكون أراضي سكنية والرهن العقاري والقرض القائم.
مضيفا: إن الخطة، التي وضعها الصندوق أنه بحلول 2020 سيكتمل صدور موافقات لكل مَنْ هم على قوائم الانتظار، وأن الهدف الإستراتيجي للصندوق تقليص أعداد المنتظرين.
» إلزام البنوك
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد أصدرت في مايو الماضي تعليمات جديدة إلزامية للبنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.
وأكدت «ساما» حينها على المصارف والشركات عدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
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