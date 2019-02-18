شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 طلب تمويل عقاري حصاد «سكني إكسبو الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

أبان المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن عدد طلبات التمويل العقاري خلال معرض «سكني إكسبو الظهران»، الذي اختتم أعماله أمس الأول، تجاوز حاجز الـ 4000 طلب تمويل، تنوعت بين «البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة».

وقال: تمكن المعرض الذي يُعدّ الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية من طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، والتي صممت لتناسب جميع شرائح المجتمع؛ الأمر الذي يُسهم في تذليل العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري، وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

وأضاف: حرص الصندوق العقاري على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج «القرض العقاري»، من خلال خدمة المستشار العقاري التي أتاحت أمام المستفيدين عدة خيارات وحلول تمويلية تلائم إمكاناتهم المالية، وتسهم في تملكهم «للمسكن الأول».

وأردف العصيمي: كما حصد المعرض، الذي شهد إقبالًا لأكثر من 13000 زائر خلال فترة فعالياته التي امتدت عشرة أيام بغية خدمة مستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية، نسبة 82% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض بشكل عام، ووصلت نسبة توصية الزوار لأقاربهم وأصدقائهم بزيارة المعرض 87%.