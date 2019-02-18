شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لقاءات الرياض 2019 مطلع مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ملتقى لقاءات الرياض 2019 بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال الفترة من 26 إلى 28 جمادى الآخرة الجاري، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح «هدف» أن انعقاد الملتقى، يأتي للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات، إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة، مشيرا إلى أنه خصص رابطا على موقعه لتسجيل المنشآت الراغبة بالمشاركة في الملتقى، وطرح الفرص الوظيفية لديها. وحدد «هدف»، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي. في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يستهدف مسار أصحاب العمل التوعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.