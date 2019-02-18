حلول تحضير القهوة في «نستله»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك «نستله بروفيشنال الشرق الأوسط» في المعرض، وستتيح «نسكافيه»، العلامة التجارية الرئيسية في قطاع المشروبات لدى الشركة للزوار فرصة اكتشاف كيفية تحضيرها لأفضل فنجان من القهوة عبر الأبحاث والتطوير المتواصلين، والاستثمار في التقنيات السبّاقة والالتزام بالابتكار، وضمان المعرفة العملية بشأن رؤى وتوجهات المستهلكين.

وستوفر «نسكافيه» للزوار فرص تعلم غامرة وخبرات تفاعلية استثنائية عبر أجهزة استشعار حرارية وأجهزة تكشف الحالة المزاجية والتي ستساعد الشركات المتخصصة في القهوة على فهم اهتمامات المستهلكين وردود أفعالهم لتحسين تجربتهم؛ وجولة افتراضية بانورامية في مصانع القهوة؛ وروبوت على هيئة بشرية يشرح أحدث المنتجات والحلول.