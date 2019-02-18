شكرا لقرائتكم خبر عن «جلفود».. العالم على مائدة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، مواصلة دبي تعزيز مكانتها وتدعيم دورها العالمي المهم في قطاع إعادة تصدير الأغذية والتجهيزات.

أضاف سموه في كلمة بمناسبة افتتاح أعمال الدورة ال24 لمعرض «جلفود 2019»، صباح أمس يطيب لنا أن نقدم حدثاً عالمياً بأهمية «جلفود» الذي يواصل دوره المحوري في تعزيز أواصر الصلة بين الدول والممونين وفتح قنوات التوزيع للشركات ذات الصلة بالقطاع، وتسليط الضوء على دبي بصفتها مركزاً تجارياً رئيسياً في قطاع الأغذية على المستوى العالمي.

وقال سموه: نتطلع إلى هذا العام إلى استقطاب عدد كبير من العارضين والزائرين من القادمين من 120 دولة حول العالم، معرباً سموه عن تمنياته بالنجاح خلال فعاليات الحدث.

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يرافقه هلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بجولة في أرجاء المعرض الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربعة، حيث اطلع سموه على أحدث المنتجات التي ستقدّمها 5 آلاف جهة عارضة محليّة وإقليميّة ودوليّة ستحرص جميعها على توفير حلولٍ تساعد في تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائية في المنطقة وخارجها.

ويستقطب «جلفود 2019»، الذي ُتقام فعالياته على مدى 5 أيام، اهتماماً لافتاً من وزراء التجارة وكبار المندوبين التجاريين والشركات الوطنية من شتّى أنحاء العالم ويوفر هذا المعرض منصة مبتكرة لعقد صفقات تجارية مجزية ومميزة على مستوى القطاع، واغتنام الفرص الجديدة في السوق، ومواكبة الاتجاهات الناشئة، وتحديد أجندة الأعمال المستقبلية لقطاع الأغذية.

3.3 % نمو الطلب على الأغذية حتى 2023

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا سترتفع من 145.4 مليار دولار في عام 2018 إلى 171.1 مليار دولار بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.33%، وذلك بحسب «تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019» الذي أعدته مؤسسة «يورومونيتور انترناشيونال».

يشهد معرض «جلفود 2019» تنظيم العديد من الأنشطة والمفاوضات التجارية؛ وسيقوم المندوبون رفيعو المستوى من 198 بلداً بتسليط الضوء على أحدث مجموعات المنتجات التي تستهدف القطاعات الرئيسية في سوق الأغذية والمشروبات.

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وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: استطاع معرض «جلفود» ترسيخ مكانته على مر السنوات كمنصةٍ رائدة تتيح لمتخصصي وخبراء قطاع الأغذية والمشروبات استكشاف الصفقات التجارية المربحة، وإطلاق المنتجات والحلول الجديدة المتخصصة، والتي تواكب احتياجات منطقة تتطور بشكلٍ مستمر، وتشهد زيادةً في الطلب السنوي على الغذاء والإنفاق الاستهلاكي. وسيتيح «جلفود 2019» للعارضين هذا العام فرصةً قيّمة للتواصل مع الشركاء الحاليين والعملاء الجدد المحتملين، كما ستتم إضافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة التي ستثري تجربة زوار المعرض.

وستستضيف «قمة جلفود للابتكار»- التي تقام على هامش المعرض الرئيسي وتستمر على مدى 3 أيام- بعضاً من أبرز الأسماء في القطاع، وذلك لمناقشة أحدث التحديات والفرص في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

النكهات العالمية

من جهة ثانية، تشهد مسابقة «النكهات العالمية» مشاركة نخبة من أمهر الطهاة الحائزين نجمة ميشلان وكبار خبراء الطهي، حيث سيستعرض المشاركون مهاراتهم المميزة ضمن مجموعة من العروض وجلسات الطهي الحية والتفاعلية. ويشمل ذلك (بطولة جلفود العالمية للطهي)، والتي سيشارك فيها 4 فرقٍ تمثل مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، وذلك من أجل التنافس على مدى ساعةٍ كاملة لإعداد قائمة من 3 أطباق تعكس النكهات وأساليب الطهي المتميّزة في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، يرحب برنامج جلفود الأول من نوعه للشركات الناشئة برواد مجال الأغذية والمشروبات، لتسليط الضوء على مساهمتهم في رسم الملامح المستقبلية للقطاع. وستحرص أكثر من 50 شركة ناشئة عالمية على الاستفادة من منصة العروض التي تتيح لها طرح أفكارها المبتكرة أمام المستثمرين المحتملين، إضافة إلى سلسلة مؤتمرات متخصصة تتضمن آراء الخبراء وقصص النجاح الملهمة التي تتناول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بأداء الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. من ناحية أخرى، يعتبر نادي CxO وجهةً اجتماعية حصريةً لأبرز صنّاع القرار في القطاع والمديرين من ذوي الأفكار الابتكارية الطموحة. وستتيح منطقة الاكتشاف الخاصة بالمعرض لزوارها التعرف على مجموعة من الابتكارات المختارة ضمن إطار تفاعلي، هذا بالإضافة إلى مسابقة الدلة الإماراتية الوطنية للذواقة، حيث يجتمع خبراء إعداد القهوة من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث تقنياتهم أمام الحضور.

قمة الابتكار

تشهد «قمة جلفود للابتكار» عدة جلسات وفعاليات تحت عنوان «مستقبل الغذاء والرفاهية» للدكتور نايجل هيوز، نائب رئيس أول لقسم البحوث والتطوير في شركة «كلوجز»، وجلسة بعنوان «حوار مميز: نمو العلامات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بمشاركة ميجيل بوفيدانو، المدير التنفيذي للعمليات لدى «كارفور- ماجد الفطيم»، بالإضافة إلى جلسة أخرى بعنوان «العمليات الذكية- التركيز على الذكاء الاصطناعي لدعم سلسلة التوريد» بمشاركة مايك يسوداس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمهندس المتميز لدى شركة «أي بي إم»، وذلك بالإضافة إلى جلسات أخرى. كما يشهد معرض «جلفود 2019» إضافة مزيد من الفعاليات والجلسات التي ستسهم في تعزيز وإثراء تجارب الزوار والحضور.

فعاليات وتجارب على هامش «جلفود»

تشتمل قائمة البرامج والفعاليات التي تقام على هامش معرض «جلفود 2019»، الذي ينعقد تحت شعار «عالم من التميز. عالم من المأكولات»، على برنامج حديقة الشاي «تي هاوس» الذي يركز على استعراض أصناف الشاي المتنوعة والفاخرة، مع مجموعة من العروض المميزة والحلقات التعليمية وجلسات التذوق وأساليب تقديم الأطعمة والمشروبات المترافقة وغيرها من الأنشطة المميزة؛ وبرنامج «باربكيو ماسترز» (خبراء الشواء) الذي يتضمن مجموعةً من مسابقات الشواء والعروض الحية التي تقدمها نخبة من أشهر الطهاة وخبراء الشواء في الهواء الطلق