«جمارك دبي» تحقق أعلى مستوى سعادة في ساعات الذروة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت جمارك دبي من تحقيق أعلى مستوى لسعادة العملاء في ساعات الإقبال النشط على خدماتها من قبل المتعاملين، حيث أظهرت نتائج مؤشر السعادة لعام 2018 أن متوسط نسبة سعادة المتعاملين خلال الساعة 11 صباحاً هي 97.1 % مسجلة أعلى مستوياتها بالمقارنة مع بقية ساعات تقديم الخدمات الجمركية على مدار 24 ساعة يومياً، وقد بلغ المتوسط اليومي للمتعاملين على مدار العام 2018 إلى 30 ألف مصوت وهو المتوسط الأعلى بين كافة الساعات، ما يعكس مدى كفاءة الخدمات الجمركية في دبي وتطورها لتلبي متطلبات المتعاملين بأفضل مستويات الجودة في أعلى ساعات الإقبال على الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وحققت جمارك دبي هذا المستوى المتميز من الكفاءة في تقديم خدماتها وتسهيلاتها التجارية والجمركية للمتعاملين بفضل التطور المتصاعد لمهارة الموظفين في الدائرة مدعومين بأحدث التطبيقات العالمية لتقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها من خلال إبداع الموظفين في تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرا.

وقال ادريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء: تمكنت الدائرة من تحقيق هذه النتائج في إسعاد العملاء من خلال تطوير الأداء لاختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز تقديم الخدمات الجمركية، حيث وصلت نسبة الالتزام بتقديم الخدمات في الوقت المحدد لها إلى 97% من الإجمالي.