1.200.000 زائر لمهرجان أضواء الشارقة خلال 11 يوماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أسدلت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة أول من أمس الستار على مهرجان أضواء الشارقة 2019 الذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مضفياً تألقاً خاصاً على الصروح العمرانية الراقية التي أخذت الناظر في رحلة فريدة لاستكشاف الثقافة الغنية لإمارة الشارقة والتعرّف على مراحل تطوّر الحضارات والمجتمعات. ولقيت الدورة التاسعة إقبالاً لافتاً من الزوار والسياح الذين استمتعوا بالعروض الضوئية المبهرة التي رسمت لوحات بصريّةٍ خلابة في سماء الشارقة، بتوقيع نخبة الفنانين العالميين الذين جسدوا شعار «الثقافة والعائلة» بإبداعات فنية على مدى 11 يوماً متتالية.

وأثبت مهرجان أضواء الشارقة مجدداً أنه دعامة حيوية لقطاع المهرجانات والفعاليات في إمارة الشارقة، والذي يسهم في دفع عجلة نمو القطاع السياحي والتنويع في مكوّنات التنمية الاقتصادية. وجذبت دورة العام 2019 أكثر من 1,200,000 زائر بنمو قدره 20% مقارنة بمليون زائر في العام الماضي، لحضور 20 عرضاً ضوئيّاً مميزاً، تزيّن فيها 17 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة بالألوان والأضواء في حلّة أبهرت الزوار، حيث جسدت بمجملها جوهر العائلة وعكست القيم الثقافية والإنسانية العريقة لإمارة الشارقة.

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وتميزت الدورة الحالية بسلسلة من العروض الضوئية التي أظهرت إبداعات الفنانين العالميين في استخدام التكنولوجيا الضوئية الحديثة بطرق مبتكرة ؛ تضمنت تصاميم الجرافيك، والخط العربي، والألوان الممتزجة مع بعضها البعض، إلى جانب تقنيات الليزر المستخدمة في الرسم والتخطيط الضوئي، محولةً المعالم المعمارية البارزة إلى لوحات فنية راقية ترافقت مع مقطوعات موسيقية.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أنّ مهرجان أضواء الشارقة 2019 شهد زخماً كبيراً في دلالةٍ على نجاح الدورات الماضية التي نعمد من خلالها لإبراز المكانة الرفيعة لإمارة الشارقة كمنارة إشعاع ثقافي وحضاري للعالم كافة، مستلهمين أهدافنا ومساعينا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي الثقافة أهمية بالغة في كونها رسالة عالمية ترتقي بالإنسان وتوسّع مداركه. ولفت المدفع إلى أنّ نجاح الدورة التاسعة للمهرجان يأتي تتويجاً لتعاضد الجهود كافة، من فرق العمل والكفاءات الموجودة في الهيئة والفنانين العالميين المشاركين والداعمين والشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام كافة، بهدف توسيع وتطوير وتنويع فعاليات وأنشطة مهرجان أضواء الشارقة الذي يحمل مضموناً وفكراً متجدداً ومبتكراً كل عام، يتبنى هوية الإمارة وإرثها الحضاري في سلسلة من العروض الضوئية المبدعة التي أضفت حلة جديدة على المعالم العمرانية المميزة في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة.

ويجدر الذكر أنّ مهرجان أضواء الشارقة 2019 حظي بدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، هي: بلدية مدينة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة الطيران المدني بالشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وشركة الشارقة للبيئة (بيئة) ومسرح المجاز ومركز صحارى وزيرو 6 مول، فيما شاركت كل من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وجريدة الخليج ويورونيوز بصفة راعٍ إعلامي، وشركة نومادا كشريك رسميّ.