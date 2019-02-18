بشائر مفاوضات التجارة تمد زخم الأسهم لأسبوع آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

وسط بيئة التفاؤل التي عززتها أنباء مفاوضات التجارة في بكين يتابع المستثمرون في «وول ستريت» تفاصيل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير/كانون الثاني الماضي للتأكد من المدى الذي يمكن أن يبلغه تريث المجلس في رفع أسعار الفائدة.

كان المؤتمر الصحفي الذي عقده جيرومي باول بنهاية ذلك الاجتماع قد أعاد للأسواق ثقتها بمرونة المجلس وتجاوبه مع ما يجري في الأسواق عندما أكد وقف قرارات رفع أسعار الفائدة والمزيد من المرونة في تخفيض ميزانه الختامي.

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وفي الوقت الذي تنطلق فيه جولة مفاوضات جديدة في بكين هذا الأسبوع يتحرى المستثمرون في محضر الاجتماع الذي يصدره المجلس يوم الأربعاء مدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بسياسته الحمائمية، الأمر الذي يشكل استمرارية مضمونة لانتعاش الأسهم الذي بدأ يوم الجمعة.

ويتابع المستثمرون أيضا تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي قد يرسل رسالة مثبطة للأسواق في حال أوصى بفرض تعرفة جمركية على واردات السيارات من أوروبا، حيث يفترض في الرئيس ترامب أن يتخذ قرارا بخصوص التوصية في غضون 90 يوما.

وبعد تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/‏كانون الأول الذي كشف عن تراجع حاد، تحظى نتائج شركات القطاع بتركيز خاص بعد التناقض الصارخ الذي ظهر بين نتائج الشركات التي كشفت عن أرباح قوية وبين تقرير كامل القطاع لشهر ديسمبر/‏كانون الأول. وينتظر أن تعلن شركة «وول مارت» نتائجها يوم الثلاثاء لكن الأهم من النتائج هو تعليقها على أداء القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقالت فياني باندي رئيس استراتيجيات التداول في مجموعة «يو بي إس جلوبال»: «سوف ندقق في كل ما يصدر عن «وول مارت» بسبب تقرير ديسمبر. وكان إغلاق الحكومة وتراجع أداء الأسهم قد شجعا الكثيرين على التنبؤ بركود وشيك، فهل تراجع إنفاق الناس ؟» وطبقا لتوقعات «فاكت شيت» فإن نسبة أرباح «وول مارت» للربع الأخير سوف تبلغ 3% بينما لا يحقق سعر سهمها أي مكاسب.

ومن هنا فإن كافة التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع سوف تكون موضع تركيز خاصة تقرير طلبات إعانات البطالة الذي سجل ارتفاعا لثلاثة أسابيع متتالية. وفي حال ارتفاعه هذا الأسبوع فلا بد أن يعزز مؤشرات التباطؤ في سوق العمل. وفي الوقت الذي تقول تقارير الوظائف ونمو معدلات أجور ساعة العمل كلاماً مختلفاً، يتابع المحللون بيانات مهمة أخرى منها تقرير مبيعات البيوت الذي يصدر يوم الخميس. ويبقى الحذر قائماً في حال قرأ المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي بما يفيد بوجود لهجة صقورية لدى المجلس، وهذا يعني استئناف الجدل حول علاقة خفض الميزان الختامي للمجلس بوفرة السيولة في الأسواق.