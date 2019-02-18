يقود ثورة.. أم يعرقل نمو الاقتصاد ؟

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم كيفين أورلي رئيس صندوق «أو شيرز» المدرجة لإدارة الثروات، جيل الألفية ب «الغباء» وتبديد أمواله على شراء ما لايحتاجه.

وأكد أورلي أن جيل الألفية مديون بنسب مرتفعة حيث يبلغ متوسط ديون الشاب الأمريكي من الفئة العمرية 25 إلى 35 سنة، 42 ألف دولار وقد بلغت الديون الإجمالية لهذه الشريحة تريليون دولار عام 2017 طبقا لإحصاءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة يبقى مستوى الدين مفتوحاً على مزيد من الارتفاع.

ثلاثة أشياء

ركز أورلي على ثلاثة أشياء يشتريها الشباب باستهتار هي فنجان القهوة بأربع دولارات رغم أن تكاليفه لا تتعدى 18 سنتاً في حال تم إعداده ذاتياً، ونصح الشباب بعدم شراء فنجان القهوة بأربعة دولارات مالم ينتهوا من تسديد قروض تعليمهم الجامعي.

وكشفت دراسة تناولت بيانات تطبيق «أكرونز» الذي يتابع معدلات الإدخار الشخصي أن متوسط إنفاق الشاب الأمريكي على القهوة سنويا يبلغ 1100 دولار أي ما يزيد على 30% عن متوسط ادخار الفرد الأمريكي الاستثماري.

والسلعة الثانية التي ركز عليها أورلي هي الأحذية سواء لدى الشباب أو الشابات، فمتوسط حيازة الشاب من الأحذية عشرين زوجا طبقا لدراسة أعدتها شركة «دي إس دبليو» لتجارة التجزئة وأفادت بأن نسبة 75% من الفتيات يشترين 20 زوجا من الأحذية سنويا مقارنة مع 12 زوجا للشاب، وكشفت دراسة لشركة «سايكولوجي توداي» أن متوسط استهلاك الفرد من الأحذية سنويا 3.5 إلى 4 أزواج.

أما الجينز فقضية أخرى، يقول أورلي: «إذا كانت لديك ثلاث قطع جينز فأنت ملك زمانك، فلماذا تشتري كل تلك السراويل وترميها». ويبلغ متوسط ما ينفقه الشباب الأمريكي يوميا على شراء الجينز 38.5 مليون دولار أو 14 مليار دولار سنويا، إذا كان متوسط سعر الجينز 60 دولاراً، وتزيد مشتريات الفتيات بنسبة 76% عن الشباب في الفئة العمرية نفسها.

وأكد أورلي ضرورة أن يلتزم الشباب بنصائحه تلك لأنها تمكنهم من توفير 10% من رواتبهم شهرياً، يمكن استثمارها بعائد وسطي يعادل 7% سنويا. وهذا يعني أن متوسط الراتب السنوي للفرد الأمريكي البالغ 58 ألف دولار يمكن أن يعطي عائدات تصل إلى 1.25 مليون دولار عند سن 56 سنة.

في المقابل، تقول دراسة أجراها معهد «جالوب» أن مهارات الموظفين وقدراتهم على العمل ترتفع إلى الحد الأقصى عندما يمضون 60 إلى 80% من وقتهم في العمل عن بعد. ويعتبر جيل الألفية الجيل الأكبر من الناحية العددية، وقد بات معظم أفراده أعضاء فاعلين في سوق العمل، حيث يلعبون دوراً حيوياً في القطاعات التي يعملون بها حول العالم. ويلعب الحجم الهائل لأفراد هذا الجيل ونفوذه المهم دوراً حيوياً في توجه الشركات لتكييف وتناسب عملياتهم مع الاحتياجات السائدة وكسب اهتمام جيل متطور يسعى دوماً للتجديد.

أما في المنطقة العربية، حيث يشكل جيل الألفية حوالي ثلث سكان المنطقة، تبدو هذه الظاهرة واضحة بشكل استثنائي. ومن المتوقع بحلول عام 2025، أن يشكل جيل الألفية 75% من مجموع القوى العاملة على المستوى العالمي.

الشرق الأوسط

تشهد المنطقة النسبة الأكبر من رواد الأعمال من جيل الألفية على المستوى العالمي، ما يحفز الشركات لتخطيط عملياتها بما يتناسب مع مواهب وكفاءات هذه الفئة وعددها الآخذ في الارتفاع بالمنطقة، ورغم عدم تمتعه بالخبرة اللازمة للريادة، إلا أن جيل الألفية في الشرق الأوسط يتمتع بأخلاقيات العمل الضرورية التي تمكنه من تسلم زمام المبادرة لتطوير سوق العمل في المنطقة، وبحسب أحدث تقارير مصرف HSBC، فإن رواد الأعمال من جيل الألفية في المنطقة هم الأكثر نشاطاً والأكثر جدية في العمل، بمتوسط 12.5 ساعة عمل يومياً أي أعلى ب 2.5 ساعة عمل عن المتوسط العالمي لجيل الألفية.

التكنولوجيا الحديثة

وفقاً لأحدث استبانات موقع «بيت. كوم» عن جيل الألفية، فإن 75% من جيل الألفية العرب يعتقدون بأن زملاءهم الأكبر سناً لا يستثمرون جميع الإمكانات والفرص التي تؤمنها لهم التكنولوجيا الحديثة، وكنتيجة لذلك، فهم بطبيعتهم أكثر قدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين واستخدام وسائل الاتصال المختلفة، وذلك بفضل توافر أجهزة وخدمات الاتصال في عالم غني بالتكنولوجيات المختلفة، وبحسب دراسة أجراها معهد «جالوب» ترتفع مهارات الموظفين وقدرتهم على العمل إلى الحد الأقصى عندما يمضون 60 إلى 80% من وقتهم في العمل عن بعد. وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى جذب المواهب الشابة وتنميتها، فإن منح الموظفين المرونة في العمل والاستقلالية من أهم الحلول الملائمة، ما يعني التخلي عن التقاليد المهنية السائدة وتغيير استراتيجياتها، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا. وتعتبر التكنولوجيا جوهر القطاعات المختلفة، حيث تسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين أيضاً، لا سيما المنتمين إلى جيل الألفية.

وتلجأ الشركات إلى تصميم الأجهزة والهواتف النقالة، لمنح المزيد من المرونة لهذا الجيل حيث باتت تلعب دوراً مهماً في تمكين الأشخاص من تعزيز رؤاهم، وجعل أفكارهم أكثر عمقاً، وتحقيق المزيد من الإنجازات أينما كانوا.

وبفضل التكنولوجيات المتنقلة اللازمة لتعزيز المرونة والقدرة على العمل عن بعد، يتمكن جيل الألفية من تحقيق المزيد من الإنجازات، والقيام بدوره على النحو الأمثل، ما سيحقق المزيد من النتائج الإيجابية لأرباب العمل.

مفارقات:

الأفضل إنتاجية خلال العمل عن بعد

أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين

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1100 دولار متوسط إنفاق الأمريكي على القهوة سنوياً

14 مليار دولار مشترياتهم من الجينز كل عام

يمثلون 75% من القوى العاملة عالمياً بحلول 2025

رواد الأعمال منهم في المنطقة الأكثر نشاطاً وجدية في العمل